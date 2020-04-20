В Москве начали производить уникальные установки для инфекционных больниц

Они помогут избежать ошибок при использовании аппаратов ИВЛ

В России за сутки коронавирус обнаружили ещё у 4268 человек. Случаи зафиксированы в 76 регионах. Согласно последним данным оперативного штаба, скончались 44 человека, 155 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 47121 человек с диагнозом выявлено за весь период, 3446 вылечились.

Роспотребнадзор сообщает, что проведено свыше двух миллионов лабораторных исследований, 103 тысячи за день. Под наблюдением медиков остаются 135 тысяч человек. Большинство заболевших коронавирусом - в Москве. За сутки 2026 человек. Выздоровели 75 пациентов. Всего в столице зафиксировано 26350 случаев, вылечились 1838 человек.

Меры по борьбе с распространением инфекции принимают во всех регионах страны. Спасатели МЧС проводят масштабную дезинфекцию.

В Хабаровском крае завершили обработку еще одного села, причем не только социально-значимых объектов, но и улиц, и дворовых территорий. Аналогичные работы ведутся и в населенных пунктах других регионов. А в Самаре военные автоматизировали процесс дезинфекции автомобилей, сократив тем самым время в 4 раза. Людям, находящимся в самоизоляции, активно помогают волонтеры - раздают маски и перчатки на улицах и доставляют продукты пенсионерам. Заводы переориентируются на производство высокотехнологичного оборудования для инфекционных больниц.

В крупнейшем инфекционном центре, возведенном буквально за месяц, специалисты проверяют работу очистных сооружений. На создание этой высокотехнологичной системы дезинфекции сточных вод из так называемой красной зоны больницы у них было всего несколько рабочих дней.

Оснащение инфекционных корпусов для столичных подрядчиков - задача новая. Прежде подобное специфическое оборудование закупалось в основном за границей. Перепрофилировать производство под новые нужды взялись на одном из предприятий технополиса "Москва". До этого оно производило установки приготовления и дозирования реагентов.

Теперь, уже по отработанной технологии, здесь производят системы очистки и для других подобных стационаров, которые строятся сейчас во многих регионах. А всего за последние несколько недель производство перепрофилировало свыше трех десятков крупных московских предприятий, и еще больше - мелких.

"Огромное количество мы видим к нам обращений малых предприятий, которые начинают в небольших объёмах производить маски, респираторы, и прочее. И мы налаживаем сбыт этой продукции", - сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Простейшие приспособления, напечатанные на 3D-принтере, уже стали настоящим бестселлером.

"В данном случае это кольцо с небольшим штырем, чтобы нажимать кнопку лифта и вообще нажимать на всё, что требуется, если не хочется касаться внешней среды, поскольку люди очень редко носят перчатки", - сказал гендиректор предприятия Ашхен Овсепян.

Установке, которую в Москве со дня на день начнут производить для российских больниц, аналогов нет во всём мире.

На специальной модели показана работа легких человека. Здоровые отделы функционируют в полную силу, пораженные вентилируются хуже. Отрабатывать навыки подбора индивидуальных настроек аппаратов ИВЛ в скором времени московские специалисты смогут с помощью таких инновационных симуляторов легких пациента.

Применение такого прибора в стационарах поможет избежать ошибок при использовании аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Быстрее, чем COVID-19 - вот новый вызов, с которым столкнулась промышленность во всём мире. Московские производители в эту гонку уже включились, некоторые даже идут с опережением.

Татьяна Сидорова, Андрей Корнилов, Виктор Прокушев, Сергей Ким и Юлия Степина. "ТВ Центр".

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