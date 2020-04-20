ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве начали производить уникальные установки для инфекционных больниц

11:46
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Они помогут избежать ошибок при использовании аппаратов ИВЛ

В России за сутки коронавирус обнаружили ещё у 4268 человек. Случаи зафиксированы в 76 регионах. Согласно последним данным оперативного штаба, скончались 44 человека, 155 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 47121 человек с диагнозом выявлено за весь период, 3446 вылечились.

Роспотребнадзор сообщает, что проведено свыше двух миллионов лабораторных исследований, 103 тысячи за день. Под наблюдением медиков остаются 135 тысяч человек. Большинство заболевших коронавирусом - в Москве. За сутки 2026 человек. Выздоровели 75 пациентов. Всего в столице зафиксировано 26350 случаев, вылечились 1838 человек.

Меры по борьбе с распространением инфекции принимают во всех регионах страны. Спасатели МЧС проводят масштабную дезинфекцию.

В Хабаровском крае завершили обработку еще одного села, причем не только социально-значимых объектов, но и улиц, и дворовых территорий. Аналогичные работы ведутся и в населенных пунктах других регионов. А в Самаре военные автоматизировали процесс дезинфекции автомобилей, сократив тем самым время в 4 раза. Людям, находящимся в самоизоляции, активно помогают волонтеры - раздают маски и перчатки на улицах и доставляют продукты пенсионерам. Заводы переориентируются на производство высокотехнологичного оборудования для инфекционных больниц.

В крупнейшем инфекционном центре, возведенном буквально за месяц, специалисты проверяют работу очистных сооружений. На создание этой высокотехнологичной системы дезинфекции сточных вод из так называемой красной зоны больницы у них было всего несколько рабочих дней.

Оснащение инфекционных корпусов для столичных подрядчиков - задача новая. Прежде подобное специфическое оборудование закупалось в основном за границей. Перепрофилировать производство под новые нужды взялись на одном из предприятий технополиса "Москва". До этого оно производило установки приготовления и дозирования реагентов.

Теперь, уже по отработанной технологии, здесь производят системы очистки и для других подобных стационаров, которые строятся сейчас во многих регионах. А всего за последние несколько недель производство перепрофилировало свыше трех десятков крупных московских предприятий, и еще больше - мелких.

"Огромное количество мы видим к нам обращений малых предприятий, которые начинают в небольших объёмах производить маски, респираторы, и прочее. И мы налаживаем сбыт этой продукции", - сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Простейшие приспособления, напечатанные на 3D-принтере, уже стали настоящим бестселлером.

"В данном случае это кольцо с небольшим штырем, чтобы нажимать кнопку лифта и вообще нажимать на всё, что требуется, если не хочется касаться внешней среды, поскольку люди очень редко носят перчатки", - сказал гендиректор предприятия Ашхен Овсепян.

Установке, которую в Москве со дня на день начнут производить для российских больниц, аналогов нет во всём мире.

На специальной модели показана работа легких человека. Здоровые отделы функционируют в полную силу, пораженные вентилируются хуже. Отрабатывать навыки подбора индивидуальных настроек аппаратов ИВЛ в скором времени московские специалисты смогут с помощью таких инновационных симуляторов легких пациента.

Применение такого прибора в стационарах поможет избежать ошибок при использовании аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Быстрее, чем COVID-19 - вот новый вызов, с которым столкнулась промышленность во всём мире.  Московские производители  в эту гонку уже включились, некоторые даже идут с опережением.

Татьяна Сидорова, Андрей Корнилов, Виктор Прокушев, Сергей Ким и Юлия Степина. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры для предотвращения распространения коронавируса
Меры для предотвращения распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса в Москве
Меры по предотвращению распространения коронавируса в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.