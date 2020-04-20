Коронавирус в мире: последние данные о COVID-19 в Европе и США

Самой тяжёлой ситуация остаётся в Соединенных Штатах

Общее число заражённых коронавирусом в мире превысило 2 миллиона 400 тысяч человек. Умерших - 165 тысяч. Самой тяжёлой ситуация остаётся в США. Только за последние сутки жертвами инфекции стали почти две тысячи американцев. В Европе по количеству заболевших COVID-19 с большим отрывом от США следуют Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания. Турция впервые опередила Китай.

Лидер по числу зараженных коронавирусом в Латинской Америке - Бразилия. Почти 40 тысяч инфицированных. Около двух с половиной тысяч человек умерли. Но чтобы уговорить людей соблюдать самоизоляцию, выступить с обращением пришлось президенту страны, причем, вопреки мерам предосторожности, не по телевидению, а перед толпой. Жаир Болсонару счел, что только так сможет убедить граждан прекратить акции протеста. Уже несколько дней граждане Бразилии выходят на демонстрации против ограничительных мер.

"Пусть люди старше 60 лет остаются дома, а молодые, у кого нет никаких проблем, должны ходить на работу. Мы хотим двигаться", - заявил житель города Сан-Пауло Джованни Фалькони.

Протестуют и в США. Кто-то тихо, просто выходя на прогулки в парки. "Я чувствую себя немного виноватым, находясь здесь. Но в то же время это нужно мне для восстановления душевного равновесия. Такая хорошая погода, и я не мог остаться дома. Надеюсь, все будет хорошо", - сказал житель Нью-Йорка Тейлор Хендерсон.

Другие проводят массовые митинги и обвиняют в необходимости соблюдать самоизоляцию всех подряд: от властей до врачей. В Колорадо сотрудник госпиталя грудью встал на пути машины, в которой протестующий против ограничительных мер пытался прорваться на дорогу. При этом мужчина кричал медику: "Если вы ходите на работу, почему не могу я". Словно не понимал, какую важную миссию выполняют врачи. Масла в протестный огонь подлил президент Дональд Трамп. Вступил в полемику с властями штатов по вопросу тестирования на коронавирус и заявил, что ограничения можно было бы уже и смягчить. И это при том, что COVID-19 продолжает шествие по штатам. Уже 760 тысяч заболевших и более 40 тысяч умерших.

"Хочу напомнить, что губернаторы сами хотели полностью контролировать открытие своих штатов. А теперь они требуют, чтобы мы, федеральное правительство, провели тестирование. Но тестирование - это компетенция местных властей. И это очень хорошо. Каждый штат решает сам, как ему поступить", - уверен Трамп.

На минувшей неделе Трамп отказал в финансировании Всемирной организации здравоохранения, обвинив ее в покрывательстве Китая во время эпидемии. На видеоконференции глав медицинских ведомств "Большой двадцатки", которая прошла накануне в Ухане глава ВОЗ все обвинения отверг и призвал продолжить очень важную совместную работу.

"Мы привлекли тысячи ученых и экспертов по всему миру для разработки рекомендаций. Мы организовали поставки лабораторного оборудования и средств индивидуальной защиты во многие страны, что позволило расширить возможности тестирования. Мы должны понимать, что мы живем на одной планете и очень надеемся, что все государства будут работать сообща для борьбы с этим кризисом и сделают все, чтобы подобное больше никогда не повторилось", - сказал Тедрос Адханом Гебреисус.

В Европе на первом месте по распространению COVID-19 сейчас Испания. Почти 200 тысяч случаев. Но в последние дни наметилась положительная динамика. Впервые за месяц сегодня число заболевших и умерших меньше, чем накануне. В Мадридском полевом госпитале этого пациента на выписку провожали аплодисментами. Хосеф Караскос стал последним излечившимся в огромном корпусе номер 7. И теперь отделение можно закрывать.

Подробности смотрите в репортаже Алексея Платонова. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"