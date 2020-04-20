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Отщипнул кусочек: курьера накажут за надкусанную пиццу (видео)

11:39
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Теперь ему грозит до 15 суток ареста

Суд в Казахстане рассмотрит дело разносчика пиццы, который вскрыл упаковку и попробовал заказ клиента.

Инцидент произошел в городе Экибастуз 16 апреля. 19-летний курьер зашел в лифт, открыл коробку и попробовал кусочек пиццы.  В этот момент его снимала скрытая камера.

По видео удалось отследить нарушителя. Курьера уволили из пиццерии, передает РИА Новости. Впоследствии молодой человек попросил прощения у клиента и работодателя за свой поступок. 

Правоохранительные органы завели дело об административном правонарушении по статье "Нарушение режима чрезвычайного положения в части карантина и проведения других обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий". За надкусанную пиццу курьеру грозит штраф или арест на 15 суток.

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