"Красиво и символично": в Сети обсуждают необычное имя дочери Козловского

Многие о таком имени и не слышали

Данила Козловский и Ольга Зуева, которые в марте впервые стали родителями, дали своей дочке необычное имя - Ода Валентина.

"Ее зовут Ода Валентина", - написала Зуева в Instagram на русском языке. Затем она продолжила, но уже на английском: "Я таю каждый раз, когда произношу ее имя".

Актриса опубликовала фото, на котором она стоит у окна, нежно прижимая к себе малышку. Лица Оды не видно.

В Сети принялись обсуждать необычное имя девочки. Большинство поклонников в восторге от выбора звездной пары. Некоторые интернет-пользователи предположили, что имя составлено из начальных букв имен ее родителей - Ольга и Данила.

- Ода Вашей любви, красиво, - пишут в соцсети.

- Восхитительное имя.

- Впервые такое имя слышу.

- Очень красиво и символично!

- Невероятно прекрасно!

Ольга Зуева родила дочку в американской клинике. Данила Козловский прилетел в США, чтобы поддержать возлюбленную в ответственный момент. Судя по соцсетям актеров, сейчас они находятся в Штатах.

Зуева и Козловский начали встречаться в 2015 году. Как пишут СМИ, ради возлюбленного Зуева вернулась в Россию из США, где она училась и работала. Сначала они жили в Петербурге, потом перебрались в Москву. Если верить слухам, звезды состоят в гражданском браке.

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