ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названо количество стран, зараженных коронавирусом

12:13
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

В мире остались 11 стран, "чистых" от COVID-19

В 182 странах мира зарегистрированы случаи коронавируса. Таким образом, остались только 11 стран, в которых не выявили инфекцию. (В мире являются общепризнанными 193 страны. Они - независимые и постоянные члены ООН – прим. ред.)
За сутки в России подтверждено 4268 новых случаев коронавируса

Коронавирус не выявлен в Северной Корее, Туркменистане, Таджикистане, Лесото, на Коморах, странах Океании.

По данным на 20 апреля, в мире 2 411 553 заболевших. Больше всего в США (759 786), в Испании (198 674) и в Италии (178 972).

За весь период пандемии коронавирус унес жизни 165 338 человек. Из них 23 660 – это жители Италии. На втором месте по количеству смертей стоит Испания (20 453), на третьем – Франция (19 718).

Коронавирус в мире: последние данные о COVID-19 в Европе и США

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Коронавирус
Коронавирус
Вспышка коронавируса
Вспышка коронавируса
Вспышка коронавируса
Вспышка коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.