Названо количество стран, зараженных коронавирусом

В мире остались 11 стран, "чистых" от COVID-19

В 182 странах мира зарегистрированы случаи коронавируса. Таким образом, остались только 11 стран, в которых не выявили инфекцию. (В мире являются общепризнанными 193 страны. Они - независимые и постоянные члены ООН – прим. ред.)

Коронавирус не выявлен в Северной Корее, Туркменистане, Таджикистане, Лесото, на Коморах, странах Океании.

По данным на 20 апреля, в мире 2 411 553 заболевших. Больше всего в США (759 786), в Испании (198 674) и в Италии (178 972).

За весь период пандемии коронавирус унес жизни 165 338 человек. Из них 23 660 – это жители Италии. На втором месте по количеству смертей стоит Испания (20 453), на третьем – Франция (19 718).

Коронавирус в мире: последние данные о COVID-19 в Европе и США

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