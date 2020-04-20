Извержение вулкана на Камчатке сняли на видео

Повторные взрывы могут произойти в любой момент

На Камчатке снова начал активно извергаться вулкан Ключевской. Он выбросил столб пепла на высоту более пяти километров, передает "ТВ Центр".

По сообщениям сейсмологов, повторные взрывы могут произойти в любой момент. Для авиации установлен "оранжевый" цветовой код опасности. Накануне из-за обрушения кромки кратера из жерла потекли потоки лавы.

Ключевская сопка - самый высокий из действующих вулканов Евразии. Первое за последние три года извержение началось в ноябре, но его активность постепенно нарастает.

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