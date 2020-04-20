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Путин заслушает доклады экспертов по коронавирусу

12:36
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

На основе прогнозов будут приняты дальнейшие решения

Президент России Владимир Путин 20 апреля ознакомится с прогнозами экспертов по коронавирусу.
Количество умерших от коронавируса в России превысило 400

Сегодня у главы государства запланировано "достаточно большое" совещание в формате видеоконференции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ученые-вирусологи, инфекционисты, руководители ведущих профильных научно-исследовательских центров предоставят Путину доклады о санитарно-эпидемиологической обстановке в России. Также ожидаются выступления вице-премьера Татьяны Голиковой и мэра Москвы Сергея Собянина. 

На основе их прогнозов будут приняты дальнейшие решения о методах лечения коронавируса и о мерах по борьбе с инфекцией.

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