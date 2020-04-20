Раскрыта опасность коронавируса для беременных

Под угрозой даже женщины без хронических заболеваний

Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева заявила, что беременные женщины могут сильнее пострадать от коронавируса, чем другие люди.

"Угроза серьезная абсолютно для всех, а для беременных в еще большей мере, - сказала врач в эфире радио Sputnik. - Беременность обостряет хронические заболевания. Даже у абсолютно здоровых женщин могут появиться жалобы, с которыми они прежде не сталкивались. Если были какие-то физиологические особенности сосудов, почек, печени, ЖКТ или нервных пучков, то беременность усиливает эту нагрузку ".

Ученые пока не знают, как именно COVID-19 влияет на плод. У них пока мало данных для анализа. Однако опыт борьбы с вирусом SARS, свиным и птичьим гриппом свидетельствует о том, что жизнь ребенка в условиях пандемии находится в серьезной опасности.

"Велика вероятность того, что беременность может прерываться на достаточно больших сроках. Плод может не пережить заболевания матери", - сказала Любовь Ерофеева.

Акушер-гинеколог призвала женщин не выходить из дома во время карантина и ни с кем не контактировать. Она также посоветовала будущим мамам гулять по квартире, делая не менее 10 тысяч шагов в день, заниматься легкой уборкой, читать приятную литературу и созваниваться с позитивно настроенными людьми.

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