Стало известно о состоянии больной пневмонией Бабкиной

Певица проходит поэтапное лечение

Исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин рассказал о состоянии певицы Надежды Бабкиной, которая проходит лечение в больнице с диагнозом "пневмония".

"Надежда Георгиевна в больнице, продолжает поэтапное лечение", - заявил РИА Новости представитель народной артистки.

Ранее сообщалось, что Бабкина готовится записать видеообращение из больницы. Как сообщил друг артистки, певец Евгений Гор, Бабкина чувствует себя хорошо и постепенно восстанавливается после болезни.

Коронавирус у Бабкиной не подтвердился. Состояние певицы стабильное. Сейчас она находится в обычной палате, а до этого несколько дней провела в реанимации под аппаратом ИВЛ.

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