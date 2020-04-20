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Российский истребитель подняли на перехват американского самолета в Сирии

13:07
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Разведчик направлялся в сторону военных объектов России

В воскресенье, 19 апреля, российский истребитель подняли в воздух для сопровождения американского самолета-разведчика. Воздушное судно США летело над нейтральными водами Средиземного моря в сторону российских военных объектов в Сирии. 
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"Для идентификации цели в воздух был поднят истребитель из состава дежурных сил ПВО авиабазы Хмеймим", - цитирует ТАСС сообщение Минобороны России. 

Как подчеркнули в ведомстве, полеты российских истребителей осуществляются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

По данным lenta.ru, на перехват американского самолета отправился истребитель Cу-35. 

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