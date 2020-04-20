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60 выздоровевших от коронавируса стали донорами плазмы

13:19
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Антитела вируса в крови помогают вылечиться

60 человек, которые побороли коронавирус, стали донорами плазмы для больных COVID-19.

Заболевшим переливают плазму успешно прошедших лечение для того, чтобы в их организм попали антитела вируса.

"Мы обратились к выздоровевшим с просьбой стать донорами плазмы для тех пациентов, которые ещё находятся на лечении в больницах. Люди начали откликаться, и на сегодняшний день в Москве такими донорами стали уже 60 человек", - заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она выразила надежду, что количество доноров будет расти.

Ранее московские власти установили выплаты донорам крови с COVID-10 из расчета 1 250 рублей за каждые 150 миллилитров плазмы либо 5000 рублей за 600 миллилитров.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом, не имеющий хронических заболеваний, с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и C. Обращаться на горячую линию по номеру: 8 (495) 870-45-16 с 9:00 до 19:00 ежедневно.

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