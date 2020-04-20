Собянин открыл развернутый на базе ГКБ № 24 коронавирусный стационар

Корпуса больницы подготовили к лечению зараженных

В Москве пропускная система для поездок по городу со среды заработает в автоматическом режиме. Автомобилистам необходимо в своем пропуске указать номер машины. А те, кто планирует пользоваться общественным транспортом, должны ввести данные социальной карты, "Тройки" или "Стрелки". Для тех, у кого есть удостоверения государственного образца - спецпропуска не нужны, однако номер автомобиля или транспортной карты всё же придется зарегистрировать. Еще одна мера властей для борьбы с коронавирусом - касается перепрофилирования больниц. После ремонта стала принимать пациентов ГКБ №24. Ее осмотрел Сергей Собянин. Оба корпуса подготовили к лечению зараженных и оснастили самым современным оборудованием.

О том, что в этих стенах еще 2 недели назад располагалось отделение неврологии, похоже, уже не помнят и врачи. В кратчайшие сроки не одно, а все 10 отделений стационара, переоборудовали под лечение тяжелых пациентов с коронавирусом. В общей сложности - 600 коек.

"Каждое место для пациента имеет вывод медгазов, оборудованы специальные медицинские консоли, которые позволяют пациенту вызывать медицинский персонал. В случае экстренной помощи - нажимать кнопку экстренной помощи", - сказал заместитель главного врача по терапии ГКБ №24 Сергей Зырянов.

Каждая кровать может быть подключена к консоли с кислородом. А значит прямо на месте помогут наиболее тяжелым пациентам, состояние которых требует круглосуточного наблюдения. Пост медицинской сестры подключен к системе ЕМИАС. Это значит, все назначения врачу сразу видят медсестры и начинают лечение.

"Хорошая больница, хороший коллектив, профессионалы. Есть реанимация, ИВЛ, все, что требуется. На той неделе планировали ввести 9 тысяч больничных коек для COVID-19, но по той динамике тяжелых пациентов, которую видим за последние 10 дней, мы задачу себе уменьшили с 9 до 4 тысяч сегодня. Это позитивная история, говорящая о том, что у нас нет такой быстрой динамики нарастания тяжёлых пациентов, как мы видим по диагностике", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Создан круглосуточный штаб в больнице, работа четко скоординирована. В каждом отделении есть ответственный терапевт. Врачи как одна команда. Работают вместе давно. Отделение реанимации сделали втрое мощнее.

"Большой процент пациентов, которые переходят на ИВЛ - это аппарат ИВЛ или дополнительная оксигенация, потому что первое, что поражает коронавирус, это легкие. То есть развитие пневмонии", - заявил завотделением реанимации и интенсивной терапии ГКБ №24 Роман Гаврилюченко.

Ремонт в больнице сделан в соответствии с новыми требованиями. Плитка в санузлах - новая, краска не подвержена воздействию дезинфицирующих средств, специальные двери, кровати. Помимо отделения реанимации устроены "зеленая" и "красная" зоны. Они разделены шлюзом. Под его устройство переоборудовали помещение первого этажа. Система коридоров, перегородок, позволяющая разделить помещение на две зоны.

Врач, который только что спустился от пациента, заражённого коронавирусной инфекцией, пройти в "чистую зону" просто так, открыв дверь, не может. Ему необходимо пройти через санпропускник.

А значит - снять защитный комбинезон, очки, перчатки, бахилы, принять душ и переодеться. И только потом - дверь на "чистую" территорию может быть открыта. Такую же процедуру проходят те, кто только заступает на смену. Пока больница только готовится принять первых пациентов с COVID-19, потому врачи и средний медперсонал ходят в обычной одежде. Как только к порогу подъедет первая скорая с больным коронавирусом, особый режим защиты вступит в действие.

"У нас появилась обновленная больница. Все говорят обновленный терапевтический корпус. Здесь есть все условия для оказания высококвалифицированной помощи и самое главное - есть возможность защитить наш персонал", - сказал главный врач больницы Григорий Родоман.

Забота о персонале больницы уже проявлена. Чтобы избежать риска заражения домочадцев, врачей и медсестер разместили в гостинице неподалёку. Все, кто отработал смену, смогут отдохнуть в комфортных условиях. Ведь смена - это 12 часов, которые врачи проводят на ногах и в постоянном напряжении. Персонал клиники уже прошёл заочный цикл обучения и к работе готов.

Анастасия Мартынова, Андрей Пашутин, Илья Ушаков, "ТВ Центр".

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