Путин рассказал, когда развернут дополнительный фонд коек в регионах

Президент сообщил, что пик по коронавирусу страна еще не прошла

Ситуация с распространением коронавируса - в центре внимания Владимира Путина. Президент проводит совещание, в котором принимают участие эксперты-эпидемиологи, вирусологи и инфекционисты.

По словам главы государства, властям удается решать первоочередную задачу - замедлить распространение эпидемии. Принятые профилактические меры свою эффективность доказали. Однако пик заболеваемости еще впереди. И теперь, по словам президента, нужно сделать все, чтобы сократить срок прохождения через так называемое плато, передает "ТВ Центр".

"Сейчас работа идет по всем направлениям. В том числе к концу этой - началу следующей недели будет полностью развернут дополнительный фонд специализированных медицинских коек во всех регионах. Повторю, учитываем в такой подготовке все возможные сценарии развития событий. Будем исходить из главного - это защита жизни и здоровья людей. И только опираясь на экспертное мнение, применять максимально безопасные режимы работы отраслей, отдельных предприятий и организаций. Действовать будем предельно аккуратно, понимая, что экономику полностью остановить невозможно. Но надо минимизировать негативное влияние на занятость, доходы граждан. Все эти вопросы сейчас также крайне остро волнуют людей", - сказал Путин.

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