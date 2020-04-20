ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти расширят программу льготных зарплатных кредитов

14:48
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Решения о помощи предприятиям будут приняты в ближайшее время

Новые меры поддержки граждан и экономики в условиях борьбы с пандемией должны быть реализованы в кратчайшие сроки. Об этом заявил Михаил Мишустин.

На совещании с вице-премьерами, которое прошло в режиме видеоконференции, глава правительства поблагодарил обе палаты парламента за быстрое принятие антикризисных законопроектов, передает "ТВ Центр". Он сообщил, что в ближайшее время проведёт совещание с главами регионов - наиболее уязвимые из них получат из бюджета по пять миллиардов рублей. На особом контроле правительство держит и вопросы, связанные с состоянием больниц, поддержкой семей с детьми и работников несущих убытки компаний.

"Коллеги! Прошу максимально оперативно завершить подготовку необходимой нормативно-правовой базы, чтобы новые нормы заработали в интересах граждан и экономики как можно быстрее, усилили эффект от ранее принятых мер. Сейчас важно, чтобы наиболее пострадавшие предприятия, прежде всего небольшие компании, начали получать финансовую помощь от государства. Для поддержки сохранения занятости мы расширим действие беспроцентных кредитов на выплату зарплаты", - объявил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Кредит
Кредит
Михаил Мишустин проводит совещание
Михаил Мишустин проводит совещание
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.