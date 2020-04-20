Власти расширят программу льготных зарплатных кредитов

Решения о помощи предприятиям будут приняты в ближайшее время

Новые меры поддержки граждан и экономики в условиях борьбы с пандемией должны быть реализованы в кратчайшие сроки. Об этом заявил Михаил Мишустин.

На совещании с вице-премьерами, которое прошло в режиме видеоконференции, глава правительства поблагодарил обе палаты парламента за быстрое принятие антикризисных законопроектов, передает "ТВ Центр". Он сообщил, что в ближайшее время проведёт совещание с главами регионов - наиболее уязвимые из них получат из бюджета по пять миллиардов рублей. На особом контроле правительство держит и вопросы, связанные с состоянием больниц, поддержкой семей с детьми и работников несущих убытки компаний.

"Коллеги! Прошу максимально оперативно завершить подготовку необходимой нормативно-правовой базы, чтобы новые нормы заработали в интересах граждан и экономики как можно быстрее, усилили эффект от ранее принятых мер. Сейчас важно, чтобы наиболее пострадавшие предприятия, прежде всего небольшие компании, начали получать финансовую помощь от государства. Для поддержки сохранения занятости мы расширим действие беспроцентных кредитов на выплату зарплаты", - объявил Мишустин.

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