"Какие сладкие": Полина Гагарина показала милое видео с дочкой

Фанаты певицы пришли в восторг от кадров

Певица Полина Гагарина обновила соцсети и показала видеоролик, на котором она с двухлетней дочерью рисует картину под песню "Небо в глазах".

"Дорогие друзья! Я объявляю #небовглазах челлендж! Проявите свою фантазию, творчество и выльете это на холсте, бумаге, планшетах, где угодно… Отмечайте меня на своих сторис или в посте, слушайте песню и ставьте хэштег #небовглазахчеллендж. Лучшие из ваших работ, появятся на моем онлайн концерте 26 апреля!" – обратилась она к подписчикам.

Фанаты певицы пришли в восторг от нового видео певицы с дочерью, пишет издание "Дни.ру".

- Ааааа! Я почти увидела Мию. Это для меня счастье. - Видно, какие у Миюши длинные реснички - С Миюшей песню слышу совсем в других красках. - Поль, когда Миюшу нам покажешь (лицо своей дочери Гагарин до сих пор скрывает от общественности – прим. ред.)? - Сладкие какие!

Гагарина воспитывает сына и дочь. Сыну Андрею 12 лет, он родился от бывшего мужа Петра Кислова. Пара развелась в 2010 году. После этого артистка вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, которому родила дочь Мию. Девочке совсем скоро исполнится три года.

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