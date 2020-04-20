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Собянин выделил на поддержку столичного бизнеса 70 млрд рублей

13:45
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Столько будет стоить третий пакет мэр

По принятым мэром Москвы Сергеем Собяниным трем пакетам мер объем поддержки столичного бизнеса составит порядка 70 миллиардов рублей. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

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Из этой суммы около 23 миллиардов составят субсидии и освобождение от платежей, более 22 миллиардов - отсрочки по платежам, еще порядка 20-30 миллиардов направят на субсидирование процентной ставки по кредитам для малого бизнеса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакет мер поддержки московского бизнеса в связи с коронавирусом.

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