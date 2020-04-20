Собянин выделил на поддержку столичного бизнеса 70 млрд рублей

Столько будет стоить третий пакет мэр

По принятым мэром Москвы Сергеем Собяниным трем пакетам мер объем поддержки столичного бизнеса составит порядка 70 миллиардов рублей. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Из этой суммы около 23 миллиардов составят субсидии и освобождение от платежей, более 22 миллиардов - отсрочки по платежам, еще порядка 20-30 миллиардов направят на субсидирование процентной ставки по кредитам для малого бизнеса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакет мер поддержки московского бизнеса в связи с коронавирусом.

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