Как проверить привязку карты "Тройка" к цифровому пропуску

Без этого воспользоваться общественным транспортом не удастся

В Москве с 22 апреля проверка цифровых пропусков для передвижения по городу станет автоматической. Она будет вестись через карты "Тройка", "Стрелка" и соцкарты.

Чтобы воспользоваться городским общественным транспортом, к пропуску обязательно нужно привязать транспортную карту. Билетная система распознает, что у пассажира есть пропуск и откроет турникет без дополнительной проверки.

Привязать карту можно с помощью специальной формы на сайте nedoma.mos.ru. Привязка карты занимает около 5 часов. Это нужно учитывать при планировании поездок в ближайшее время. Проверить привязку "Тройки", "Стрелки" и соцкарты к пропуску можно в специальной форме на Едином транспортном портале.

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