Поплавская раскритиковала дочь Шукшиной из-за проданной квартиры

Она предложила девушке сменить фамилию

Актриса Яна Поплавская осудила поступок Анны Трегубенко, которая за пять миллионов рублей продала квартиру своих знаменитых прародителей - писателя Василия Шукшина и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

"Вы как Иван, не помнящий родства. Честное слово. Я думаю, что вам нужно сменить фамилию. И никогда не говорить о том, что вы потомок Василия Шукшина", - сказала Поплавская, обращаясь к дочери актрисы и телеведущей Марии Шукшиной.

По словам Яны Поплавской, ей тяжело слышать о постоянных скандалах в семье Шукшиных. Ранее сообщалось, что сын Марии Шукшиной забрал у своей бывшей возлюбленной ребенка. Накануне стало известно, что Лидия Федосеева-Шукшина якобы намерена через суд вернуть квартиру, которую она подарила своему супругу Бари Алибасову.

"Я думаю, что современное поколение, которое плохо читает итак, оно будет вспоминать Василия Макаровича [Шукшина] в связи со скандалом. Он длится уже на протяжении многих лет. Его наблюдает вся страна. Скандал позорный на самом деле. Он связан с квартирами и деньгами", - цитируют teleprogramma.pro Поплавскую, которая приняла участие в шоу "Звезды сошлись".

Мария Шукшина была замужем трижды. От первого брака у нее осталась дочь Анна, от второго - сын Макар. Третьему мужу актриса подарила сыновей-близнецов Фому и Фоку.

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