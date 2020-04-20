Нефть впервые за 20 лет торгуется ниже $15 за баррель

Рынок опасается, что сырье негде будет хранить

Стоимость барреля американской нефти WTI упала ниже 15 долларов (более чем на 26%) впервые с 1999 года.

Сейчас стоимость черного золота зафиксировалась на отметке 14,76 доллара за баррель. В свою очередь фьючерсы нефти марки Brent упали до 27,65 доллара (на 3,99%).

По данным экспертов, цены на нефть обвалились из-за опасений, что в условиях рекордно низкого мирового спроса сырье негде будет хранить.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Это должно помочь стабилизировать цены на черное золото.

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