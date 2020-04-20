Бывший депутат разбил в хлам свой Bentlеy на подмосковных дорогах

Экс-парламентарий госпитализирован

Бывший депутат Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево и бизнесмен Рифат Арифулин попал в ДТП.

Инцидент произошел в ночь на 20 апреля в Орехово-Зуеве. Экс-парламентарий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением своего автомобиля Bentlеy и врезался в столб.

Арифулин получил сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму. Его госпитализировали, передает РЕН ТВ. Информацию подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Это уже не первый раз, когда Арифулин попадает в истории, будучи пьяным. Зимой 2018 года он устроил "алкозабег" по улицам Орехово-Зуева в одних трусах и с пистолетом в руках, пишут СМИ.

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