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Путин: распространение коронавируса удалось притормозить

14:22
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Но пик еще впереди

Распространение коронавируса в России продолжается, но его удалось притормозить. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросу о санитарно- эпидемиологической обстановке. Оно проходит в формате видеоконференции.

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"За счет объявленного периода нерабочих дней, карантинных мер и правил самоизоляции, других решений, которые были приняты ранее, мы получили определенный запас по времени, сумели и сбить темп распространения эпидемии, и перенастроить систему здравоохранения", - сказал президент.

Путин отметил, что пик эпидемии еще впереди. Власти должны сделать все, чтобы сгладить его прохождение. При этом действовать нужно предельно аккуратно, исходя из того, что главное - это защита жизни и здоровья людей. Однако и экономику полностью останавливать нельзя, уверен глава государства.

"Надо минимизировать негативное влияние эпидемии на занятость, доходы граждан", - приводит слова Путина агентство "Интерфакс".

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