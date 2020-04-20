"Все обошлось": стало известно о состоянии Булановой после инсульта

Звезду до сих пор не выписали

Певица Татьяна Буланова, которая 12 апреля попала в больницу, пошла на поправку.

Экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина ежедневно переписывается с Булановой. По ее словам, подруга чувствует себя хорошо.

"Она говорит, что да, инсульт, но все обошлось. Никогда в жизни она мне ни на что не жаловалась, мы с ней обычно только мужчин обсуждаем, уж точно не здоровье", - цитирует Гулькину kp.ru.

По данным издания, перед госпитализацией у Татьяны Булановой начала неметь рука. Певица вовремя обратилась к врачам, поэтому ей удалось избежать осложнений.

Ранее представитель звезды Константин Сергеев говорил, что у Булановой случался микроинсульт.

Недавно Буланова призналась в эфире "Ты не поверишь!", что у нее возникли финансовые проблемы. Из-за пандемии коронавируса ей пришлось отменить все концерты. "Я не знаю, что будет, на что жить. Меня, как волка, ноги кормят. Поработал - получил деньги. Не съездил - не получил", - заявила 51-летняя певица.

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