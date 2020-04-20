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"Сердце кровью обливается": в глазах повзрослевшей дочери Началовой разглядели грусть

15:27
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Девушка растет тургеневской барышней

Таисия Началова, мама покойной певицы Юлии Началовой, выложила фотографию своей внучки Веры во время празднования Пасхи.

Девочку сфотографировали за столом с куличом и яйцами, пишет интернет-портал "Дни.ру". Больше всего поклонникам приглянулся портрет Верочки с цветами – в нем чувствуется вся боль и скорбь по рано ушедшей матери.

"Как тяжело без мамы, сердце кровью обливается, глядя на Верочкино фото", - заметила katrin2388.

Девушка растет настоящей красавицей. Многие углядели сходство Веры с тургеневской барышней, написали, что она "будто бы из XIX века".

"Ваша Верочка из 19 века, такая тонкая, чувственная девочка. Красавица растет. Тургеневская барышня", - написала akulina_63.

"Милая и такая грустная, пусть бог не оставит ее никогда", - пожелала nina_medvedeva_official.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

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