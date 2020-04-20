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Собянин: в Москве стабилизировалось число тяжелобольных пациентов

15:05
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Как заявил мэр, это дает возможность медицине спокойно работать в плановом режиме

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице за последние десять дней число тяжелобольных коронавирусом пациентов стабилизировалось на уровне 1- 1,3 тысячи человек в сутки. По его словам, это дает возможность медицине спокойно работать в плановом режиме.

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"В результате раннего выявления, раннего лечения у нас количество тяжело заболевших потенциально снижается. И не только потенциально, мы видим и фактически сегодня. Мы заметили сдерживание тяжелобольных", - сказал Собянин в ходе совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки с президентом России Владимиром Путиным.

Мэр также сообщил, что пропускной режим в столице будет продлен до 1 мая. Власти города считают, что этого будет достаточно для снижения распространения коронавирусной инфекции.

Со среды в Москве вводится автоматический контроль за соблюдением электронных пропусков карантинного режима на транспорте, как в метро и наземном общественном транспорте, так и на личных автомобилях.

"Мы поймем, что происходит, какая динамика развития, в течение недели-полутора более-менее будет понятно, как мы будем дальше двигаться, потому что мы уже достаточно долго живем в режиме ограничений движения и самоизоляции", - сказал Собянин.

Новых ограничений в связи с распространением вируса власти Москвы пока не планируют.

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