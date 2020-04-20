В семье Ларисы Удовиченко грядет пополнение

Звезда скоро станет бабушкой

Мария Удовиченко, единственная дочь заслуженной артистки РСФСР, впервые станет матерью.

Как пишет eg.ru, Мария живет в Италии, где она получила диплом дизайнера и выучила несколько языков - французский, английский и сербский. Девушка сменила фамилию. Теперь ее зовут Мария Милуша.

В 2016 году Мария вышла замуж за музыканта Франческо Криусколи, с которым она познакомилась на концерте. Сейчас они живут в Риме.

Пара давно хотела завести ребенка. "Как намекнул нам близкий друг семьи, через шесть-семь месяцев Лариса Ивановна наконец станет бабушкой", - пишет издание. Заслуженная артистка пока не комментировала эту информацию.

Напомним, что Лариса Удовиченко была замужем три раза. Марию она родила от последнего супруга.

На счету Удовиченко свыше 120 ролей в кино и театре. Она снялась в таких картинах, как "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Любить по-русски" и так далее.

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