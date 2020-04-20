ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В семье Ларисы Удовиченко грядет пополнение

15:12
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Звезда скоро станет бабушкой

Мария Удовиченко, единственная дочь заслуженной артистки РСФСР, впервые станет матерью. 
"Чтоб вас Бог покарал": Удовиченко разразилась проклятиями из-за Началовой

Как пишет eg.ru, Мария живет в Италии, где она получила диплом дизайнера и выучила несколько языков - французский, английский и сербский. Девушка сменила фамилию. Теперь ее зовут Мария Милуша. 

В 2016 году Мария вышла замуж за музыканта Франческо Криусколи, с которым она познакомилась на концерте. Сейчас они живут в Риме. 

Пара давно хотела завести ребенка. "Как намекнул нам близкий друг семьи, через шесть-семь месяцев Лариса Ивановна наконец станет бабушкой", - пишет издание. Заслуженная артистка пока не комментировала эту информацию.  

Напомним, что Лариса Удовиченко была замужем три раза. Марию она родила от последнего супруга. 

На счету Удовиченко свыше 120 ролей в кино и театре. Она снялась в таких картинах, как "Место встречи изменить нельзя",  "Самая обаятельная и привлекательная", "Любить по-русски" и так далее. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Лариса Удовиченко
Лариса Удовиченко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.