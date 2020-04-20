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Назван средний возраст зараженных коронавирусом в России

15:19
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Всего в стране, по последним данным, более 47 тысяч заболевших

Средний возраст пациентов с подтвержденных диагнозом COVID-19 в нашей стране составляет 47,9 года среди женщин и 44,7 года среди мужчин. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает "Газета.Ru".

Ранее президент Владимир Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке рассказал, что распространение коронавируса в стране продолжается, однако его удалось притормозить.

Напомним, за последние сутки в России выявили более 4200 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, число заболевших возросло до 47121 человека.

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