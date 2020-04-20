Роспотребнадзор оценил уровень смертности от COVID-19 в России

Показатель намного ниже, чем в других странах

Смертность среди заболевших коронавирусом в России значительно ниже, чем в других государствах. По числу заразившихся COVID-19 на 100 тысяч населения страна находится на 64 месте, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Значительное достижение, что количество летальных исходов относительно общего содержания больных значительно меньше, чем в других странах", - заявил советник директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. Эксперт выступил на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране, передает ТАСС.

В начале совещания президент отметил, что распространение коронавируса в России продолжается, но его удалось притормозить. Владимир Путин подчеркнул, что пик эпидемии еще впереди – и власти должны сделать все, чтобы сгладить его прохождение.

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