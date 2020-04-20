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"Выгребли из мини-бара весь алкоголь": концертный директор о вечеринке Наргиз

16:00
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Артистка умеет веселиться

Директор концертного агентства Игорь Малюков, которому довелось сотрудничать с Наргиз, рассказал о ее поведении на гастролях. 
"Верните людям деньги": Наргиз высказалась об отмене своих концертов

По словам Малюкова, в феврале ему пришлось отменить концерты Наргиз в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе. На такой шаг он пошел якобы из-за плохих продаж билетов. 

Наргиз, в свою очередь, говорила, что промоутеры-мошенники сделали все возможное, чтобы сорвать ее выступления. 

"Наргиз сделала крайними нас: "Организаторы - такие-рассякие мошенники". А где я мошенник? Я только деньги теряю. Она забыла уже, что ее прошлогодний осенний тур был полностью сделан за мой счет. А я ей не продюсер и не спонсор. Я всего лишь прокатчик. <…> Я провел семь концертов и понес колоссальнейшие убытки", - цитирует Игоря Малюкова eg.ru

Он также заявил, что Наргиз выходила на сцену с алкоголем и нецензурно выражалась. Из-за этого некоторые зрители с возмущением покидали зал, сообщил Малюков. 

Концертный директор также пожаловался, что его компании пришлось платить за предпринимателя Антона Ловягина, который якобы проживал в отеле вместе с Наргиз. "Она в него влюбилась и стала везде возить его с собой", - заявил он. По словам Малюкова, после концерта в Воронеже Наргиз и Ловягин выпили алкоголя на 30 тысяч рублей, а счет "повесили" на него. "За один день Наргиз с Ловягиным выгребли из мини-бара весь алкоголь, какой там только был, - и водку, и коньяк, и текилу", - вспомнил Игорь Малюков. 

Летом 2019 года Наргиз расторгла сотрудничество с продюсером Максом Фадеевым. В марте 2020 года она стала работать с продюсером Виктором Дробышем. 

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