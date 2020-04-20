Сообщения о кибератаках России на больницы Чехии назвали фейком

В посольстве опровергли "подобные измышления"
В посольстве России в Праге назвали фейком сообщение о том, что Россия якобы стоит за кибератаками на чешские больницы.
Ранее такая информация появилась в чешских СМИ со ссылкой на неназванные источники в органах безопасности республики.
"Категорически отвергаем подобные измышления. Речь идет об очередных fake news", - говорится в сообщении посольства.
Как считают дипломаты, единственной целью таких публикаций является создание враждебного образа России. Авторы выдумки паразитируют на теме коронавируса, заявили в дипведомстве.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"