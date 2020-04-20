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Сообщения о кибератаках России на больницы Чехии назвали фейком

15:41
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

В посольстве опровергли "подобные измышления"

В посольстве России в Праге назвали фейком сообщение о том, что Россия якобы стоит за кибератаками на чешские больницы.

Ранее такая информация появилась в чешских СМИ со ссылкой на неназванные источники в органах безопасности республики.

"Категорически отвергаем подобные измышления. Речь идет об очередных fake news", - говорится в сообщении посольства.

Как считают дипломаты, единственной целью таких публикаций является создание враждебного образа России. Авторы выдумки паразитируют на теме коронавируса, заявили в дипведомстве.

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