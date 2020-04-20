Опубликовано видео перехвата американского разведчика российским Су-35

Военные США заявили о "небезопасных" маневрах самолета ВКС России

Шестой флот ВМС США опубликовал видео "перехвата" американского патрульного противолодочного самолета P-8A Poseidon российским Су-35. В пресс-релизе маневры самоелта ВКС России названы "небезопасными".

"Девятнадцатого апреля 2020 года самолет ВМС США P-8A, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был перехвачен два раза за 100 минут российским Су-35. Первый перехват был признан безопасным и профессиональным. Второй перехват был определен, как небезопасный и непрофессиональный", — говорится в релизе.

Шестой флот заявил, что Су-35 пролетел на высокой скорости, что привело к "турбулентности и выхлопу реактивного двигателя американского P-8A Poseidon". Утверждается, что была поставлена под угрозу безопасность обоих самолетов.

Отмечается также, что это второй эпизод за несколько дней: 15 апреля 2020 года самолет США P-8A Poseidon был также перехвачен Су-35 у берегов Сирии. Российский самолет пролетел менее чем в восьми метрах от американца.

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