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Путин рассказал, кому в первую очередь достанется вакцина от коронавируса

16:12
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Вакциной обеспечат врачей

Президент России Владимир Путин одобрил идею обеспечить вакциной от COVID-19, когда она появится, в первую очередь медицинский персонал.
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"Я думаю, что это само собой разумеется. Прежде всего медработников нужно защитить, потому что они находятся на передовой, это безусловно так", - отметил глава государства.

Ранее Владимир Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России задал вопрос экспертам, как продвигается работа по созданию вакцины от коронавируса.

"Нам важно знать это сейчас, чтобы заранее зарезервировать, подготовить промышленные мощности, с тем, чтобы быстро запустить производство вакцины в нужных объемах", - отметил глава государства, добавив, что понимает, "какая колоссальная ответственность за результаты лежит на разработчиках".

Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации и ввоза оборудования для производства вакцины, передает ТАСС.

Напомним, за последние сутки в России выявили более 4200 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших - более 47 тысяч человек.

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