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В Москве спасли енота, застрявшего в сантехническом шкафу

16:07
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Как он туда забрался, неизвестно

Сотрудники МЧС спасли енота, который залез в сантехнический шкаф и застрял.

Инцидент произошел в одном из домов по улице Омская поселения Внуковское (ТиНАО) 18 апреля. Местные жители позвонили спасателям и рассказали, что животное застряло в сантехническом шкафу. Как оно туда забралось, неизвестно.

После того, как сотрудники МЧС вызволили енота наружу, его передали ветеринарам. Животное находится в удовлетворительном состоянии, рассказали в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

 

 

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