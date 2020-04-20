В Москве спасли енота, застрявшего в сантехническом шкафу

Как он туда забрался, неизвестно

Сотрудники МЧС спасли енота, который залез в сантехнический шкаф и застрял.

Инцидент произошел в одном из домов по улице Омская поселения Внуковское (ТиНАО) 18 апреля. Местные жители позвонили спасателям и рассказали, что животное застряло в сантехническом шкафу. Как оно туда забралось, неизвестно.

После того, как сотрудники МЧС вызволили енота наружу, его передали ветеринарам. Животное находится в удовлетворительном состоянии, рассказали в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

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