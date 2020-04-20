ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы сроки появления российской вакцины от коронавируса

16:24
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Власти окажут медикам всю необходимую поддержку

Клинические исследования вакцины против COVID-19 в России начнутся с 1 июня. Об успехах разрабатывающих препарат ученых рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он выступил на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.
Путин рассказал, кому в первую очередь достанется вакцина от коронавируса

"Те цифры, которые сейчас прозвучат, прошу к ним отнестись не как к окончательным цифрам, а как к рабочим цифрам, понятно, что они могут меняться... К 31 мая планируется завершить весь комплекс доклинических исследований и с 1 июня перейти к клиническим исследованиям", - заявил Гинцбург.

Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко проследить за тем, чтобы вакцина – когда появится -  быстро прошла процедуру регистрации. Президент подчеркнул, что его поручение также относится и к выделению дополнительных средств и ресурсов, необходимых для начала производства вакцины, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.