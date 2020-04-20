Названы сроки появления российской вакцины от коронавируса

Власти окажут медикам всю необходимую поддержку

Клинические исследования вакцины против COVID-19 в России начнутся с 1 июня. Об успехах разрабатывающих препарат ученых рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он выступил на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

"Те цифры, которые сейчас прозвучат, прошу к ним отнестись не как к окончательным цифрам, а как к рабочим цифрам, понятно, что они могут меняться... К 31 мая планируется завершить весь комплекс доклинических исследований и с 1 июня перейти к клиническим исследованиям", - заявил Гинцбург.

Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко проследить за тем, чтобы вакцина – когда появится - быстро прошла процедуру регистрации. Президент подчеркнул, что его поручение также относится и к выделению дополнительных средств и ресурсов, необходимых для начала производства вакцины, передает ТАСС.

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