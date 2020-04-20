ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом в России

17:58
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Эксперты доложили президенту о ситуации в стране

Пик заболеваемости коронавирусом в России еще впереди. Необходимо сделать все, чтобы его сгладить. Об этом заявил в понедельник Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России. Оно прошло в режиме видеоконференции, передает "ТВ Центр".
Названы сроки появления российской вакцины от коронавируса

Одной из тем стала разработка вакцины. Глава государства подчеркнул, что мощности для ее производства будут зарезервированы заранее, чтобы быстро запустить процесс в нужных объемах. Президент отметил: в случае, если научным коллективам потребуется дополнительная финансовая и организационная помощь, он готов дать соответствующие поручения.

Также Владимир Путин сообщил: за счет объявленного периода нерабочих дней, карантинных мер, правил самоизоляции и других решений, принятых ранее, был получен запас времени, который позволил снизить темпы распространения эпидемии и перенастроить систему здравоохранения. Президент подчеркнул, главная задача - защита жизни и здоровья людей. И только опираясь на экспертное мнение, власти будут применять максимально безопасный режим работы отраслей, отдельных предприятий и организаций.

"Знаю, что вы, ваши коллеги внимательно анализируете эту информацию, сравниваете полученные данные с обстановкой в других странах. И выводы подтверждают, что нам в целом удаётся решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить её распространение. Как говорят специалисты – то есть вы и ваши коллеги, – пик заболеваемости ещё впереди. И теперь нам нужно сделать всё, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений. Сейчас работа идёт по всем направлениям. В том числе к концу этой, началу следующей недели будет полностью развёрнут дополнительный фонд специализированных медицинских коек во всех регионах", - отметил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.