Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом в России

Эксперты доложили президенту о ситуации в стране

Пик заболеваемости коронавирусом в России еще впереди. Необходимо сделать все, чтобы его сгладить. Об этом заявил в понедельник Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России. Оно прошло в режиме видеоконференции, передает "ТВ Центр".

Одной из тем стала разработка вакцины. Глава государства подчеркнул, что мощности для ее производства будут зарезервированы заранее, чтобы быстро запустить процесс в нужных объемах. Президент отметил: в случае, если научным коллективам потребуется дополнительная финансовая и организационная помощь, он готов дать соответствующие поручения.

Также Владимир Путин сообщил: за счет объявленного периода нерабочих дней, карантинных мер, правил самоизоляции и других решений, принятых ранее, был получен запас времени, который позволил снизить темпы распространения эпидемии и перенастроить систему здравоохранения. Президент подчеркнул, главная задача - защита жизни и здоровья людей. И только опираясь на экспертное мнение, власти будут применять максимально безопасный режим работы отраслей, отдельных предприятий и организаций.

"Знаю, что вы, ваши коллеги внимательно анализируете эту информацию, сравниваете полученные данные с обстановкой в других странах. И выводы подтверждают, что нам в целом удаётся решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить её распространение. Как говорят специалисты – то есть вы и ваши коллеги, – пик заболеваемости ещё впереди. И теперь нам нужно сделать всё, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений. Сейчас работа идёт по всем направлениям. В том числе к концу этой, началу следующей недели будет полностью развёрнут дополнительный фонд специализированных медицинских коек во всех регионах", - отметил Путин.

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