В Москве десятки вылечившихся от коронавируса сдали плазму

Почему это так важно?

За сутки в России зафиксировано 4268 заболевших, это почти на 1800 меньше чем накануне. Согласно сводке оперативного штаба, скончались 44 человека, 155 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За весь период выявлено 47 тысяч 121 человек с диагнозом COVID-19, из них 3 тысячи 446 уже вылечились. Роспотребнадзор сообщает, проведено свыше двух миллионов лабораторных исследований, 103 тысячи - за минувший день. Под наблюдением медиков остаются 135 тысяч человек. Меньше инфицированных за сутки выявлено и в Москве - 2 тысячи 26 человек. Выздоровели 75 пациентов. Всего в столице зафиксировано 26 тысяч 350 случаев, вылечились 1838 человек.

Подробнее - в репортаже Александра Панюшкина.

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