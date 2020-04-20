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Обитатели пещеры в Таиланде оказались российскими туристами

16:55
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Посольство России поставлено в известность

Группа людей, обнаруженная полицией Таиланда в пещере в бухте Тонсай, отправлена в один из отелей Краби. Как выяснилось, группа туристов из России вынуждена была поселиться в палатке, поставленной в пещере, после того, как их выселили из отеля.
Две молодые россиянки заразились коронавирусом в Таиланде

Россияне застряли в Таиланде из-за пандемии COVID-19. По их рассказам, они прилетели в страну два месяца назад. В марте их ограбили, украли видеокамеру, дрон и вещи, местная полиция похищенное не нашла.

Из-за этого происшествия туристы задержались в Таиланде. Когда же, наконец, решили лететь домой, выяснилось, что авиасообщение с другими странами прекращено. Гостиницу закрыли, знакомых не было, им некуда было идти.

Нашедшие россиян полицейские доставили отдыхающих в больницу. Туристы сдали анализы, тест на COVID-19 у всех отрицательный. Путешественников разместили в одном из отелей Краби, открытых для помощи застрявшим в стране иностранцам, пишет местная Chiang Rai Times. Посольство России в Таиланде поставлено в известность.

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