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Число жертв канадского стрелка выросло до 19

17:25
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Полиция не исключает, что печальный счет может еще увеличиться

Растет число жертв стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия. По последним данным, погибли 19 человек, включая самого стрелка.
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Телеканал CTV приводит заявление комиссара национальной полиции Бренды Лаки. По ее словам, расследование продолжается и не исключено, что могут быть обнаружены и другие жертвы этого преступления. Полиция поясняет, что стрелок, одетый в полицейскую форму и в автомобиле, раскрашенном как патрульная машина, довольно долго ездил по провинции.

51-летний стоматолог-протезист Гэбриел Уортман в ночь на воскресенье открыл стрельбу по людям в городке Порталик. Позже атаке подверглись еще несколько населенных пунктов  в радиусе 90 километров от Порталика.

Операция по задержанию преступника длилась 12 часов. В результате погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, еще один полицейский получил ранения. Стрелка убили в городе Энфилд, в перестрелке со стражами порядка.

Мотивы действий Уортмана выяснить пока не удалось. По данным полиции, с некоторыми из своих жертв он был знаком. Соседи протезиста в шоке: все утверждают, что он был милым человеком, передает телеканал.

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