Минздрав назвал сроки спада эпидемии в России

Многое будет зависеть от методов лечения

В России сейчас более 700 пациентов с диагнозом "новая коронавирусная инфекция" находятся в тяжелом состоянии. Они ставятся на особый учет, находятся под постоянным наблюдениям в реанимационных отделениях, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Министр выразил надежду, что темпы распространения новой коронавирусной инфекции в стране пойдут на спад уже к лету. Мурашко подчеркнул, что многое зависит от методов лечения.

"Всех волнует, когда мы вернемся к нормальному образу жизни. Безусловно, всем хочется, и не меньше - медицинским работникам. Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнет спадать, и дальше уже все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках", - заявил глава Минздрава в интервью телеканалу "Россия-24".

Рассказал министр и о положении дел в регионах. По словам Мурашко, развертывание медицинской сети для борьбы с коронавирусом там проходит по полувоенному сценарию. Глава Минздрава отметил, что сегодня в регионах России используется такая технология, как переброска медицинского персонала для оказания помощи. Несколько регионов уже направляют специалистов на помощь своим коллегам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"