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Мадуро поблагодарил Путина за помощь в борьбе с коронавирусом

18:20
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Разговор состоялся по инициативе Каракаса

Президент России Владимир Путин в понедельник провел телефонный разговор с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Стороны обсудили борьбу с COVID-19.
Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом в России

"Николас Мадуро выразил признательность за оказываемую российской стороной помощь, включающую поставку тест-систем", - говорится в сообщении на сайте Кремля. Лидеры отметили важность принятия международным сообществом согласованных мер по борьбе с инфекцией.

Также Путин и Мадуро обменялись мнениями по ситуации на рынке нефти. "Подчеркнуто большое значение достигнутой в рамках "ОПЕК-плюс" договоренности о согласованном снижении нефтедобычи", - указали в Кремле.

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