Российские поклонники атаковали Instagram Джонни Деппа

Звезда пока отмалчивается

Появление аккаунта голливудского актера Джонни Деппа в соцсети обрадовало российских поклонников артиста. Страницу заполнили комментарии на русском языке, особенно много их под последней публикацией. Депп разместил образец совместного творчества с известным гитаристом Джеффом Бекком – песню под названием "Изоляция".

Сами же русскоязычные пользователи удивлены тем, что в комментариях отмечаются, в основном, поклонники из России. "Самое странное то, что в комментариях у Джонни Деппа почти одни русские", — пишут комментаторы.

"Джонни, от души спасибо, что открыл аккаунт, а то нам, жителям России, поболтать негде было", "Вот где вся страна на карантине сидит", "Джонни, мне нужна твоя одежда и пиратский корабль", "У Гаги погостили, пора и честь знать. Вот теперь собрались у Джонни", - упражняются в остроумии подписчики.

Поклонники надеются, что русскоязычный "рейд" не расстроит звезду "Пиратов Карибского моря". Джонни пока отмалчивается.

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