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Заработал сервис проверки привязки "Тройки" к цифровому пропуску

19:02
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Сервис заработал на портале mos.ru

В Москве заработали сервисы, с помощью которых можно проверить, привязаны ли карта "Тройка" и номер автомобиля к цифровому пропуску. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Если вы планируете передвигаться на автомобиле, необходимо получить цифровой пропуск, в котором будет в том числе указать регистрационный номер транспортного средства на портале mos.ru. Для того, чтобы быть уверенным, что номер автомобиля привязан к пропуску и вам не выпишут штраф, номер надо проверить в специальном сервисе по ссылке https://transport.mos.ru/mostrans/services/nedoma.

Точно таким же образом можно проверить, привязана ли "Тройка" к пропуску, если вы планируете ездить на общественном транспорте. Для этого нужно воспользоваться сервисом.

С момента привязки карты "Тройка" или номера автомобиля к пропуску и до первой поездки должно пройти не менее пяти часов.

Как рассказал руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко, владельцам социальных карт необходимо указать их номера в цифровых пропусках для передвижения по Москве с 22 апреля, при условии, что транспортное приложение соцкарты не заблокировано в соответствии с указом мэра Москвы. Если номер карты не будет указан в цифровом пропуске, то его обладатель не сможет пройти через турникеты в общественном транспорте. 

"Гражданам, которые имеют разовые или "рабочие" цифровые пропуска, необходимо к ним привязать номера транспортных карт "Тройка", "Стрелка" или проездного билета на месяц, либо регистрационный номер автомобиля. Также людям, к которые пользуются социальными картами москвича или жителя Московской области, нужно внести их номера в цифровые пропуска на nedoma.mos.ru. Просим москвичей не забыть внести эти данные", - сказал Лысенко.

Воспользоваться социальной картой для проезда в общественном транспорте могут учащиеся медицинских вузов, студенты-волонтеры и граждане старше 65 лет, работающие в медицинских организациях. Лысенко также напомнил, что данные о социальных картах не нужно заполнять школьникам, студентам и гражданам старше 65 лет, так как транспортное приложение их карт заблокировано в соответствии с указом мэра Москвы. Кроме того, гражданам в группе риска не разрешается покидать квартиры без острой необходимости во время режима повышенной готовности. Если в цифровом пропуске не указан номер социальной или транспортной карты, то проезд в городском общественном транспорте будет невозможен: электронная карта не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса.

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