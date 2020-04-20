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Число нарушителей режима самоизоляции в Москве сократилось на четверть

19:13
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Более дисциплинированными москвичей сделали штрафы и погода

Москвичи в минувшие выходные более дисциплинированно соблюдали режим изоляции. Число нарушений, по сравнению с прошлой неделей, сократилось на 25%, сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
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Дисциплину москвичей, возможно, подтянули штрафы. За прошедшие выходные в Москве было оформлено 3 тысячи нарушений. А с момента введения режима повышенной готовности штрафов выписано на внушительную сумму.

"Всего за период введения режима повышенной готовности в отношении таких нарушителей было составлено более 17 тысяч протоколов на общую сумму более 70 миллионов рублей", - сказал Данчиков. Кроме того, предположил начальник управления, в последние дни и погода не располагает к прогулкам.

По данным Данчикова, на улицах Москвы сегодня работают более 13 тысяч сотрудников полиции, 3 тысячи сотрудников Росгвардии и 1 тысяча дружинников. Патрульные призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, а в случае необходимости составляют протоколы об административных правонарушениях, передает РИА Новости.

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