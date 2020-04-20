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Власти Москвы назвали сроки выхода эпидемии COVID-19 на плато

19:48
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Этому способствуют принятые меры

Ситуация с коронавирусом в столице выйдет на плато к концу апреля – началу мая. Этому способствуют принятые властями меры, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
В Москве десятки вылечившихся от коронавируса сдали плазму

"Сегодня все принимаемые меры имеют отложенный эффект, ведь у коронавируса длительный инкубационный период. Мы рассчитываем на то, что введенные на данный момент ограничения позволят к концу апреля - началу мая выйти на плато, то есть существенно замедлить рост новых заражений", - сказал Шапошников. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

По данным председателя Мосгордумы, уровень летальности среди пациентов с коронавирусом на данный момент составляет 0,77%. Взрывного роста заболеваемости не отмечается – более того, наблюдается снижение числа заразившихся. Шапошников уверен, что позитивную роль должны сыграть доноры плазмы с антителами на COVID-19.

Шапошников также отметил, что большинство жителей столицы придерживаются введенных правил, остаются дома. Благодаря этому ситуация в Москве в целом стабильна – несмотря на колоссальную нагрузку на систему здравоохранения, приводит слова председателя Мосгордумы РИА Новости.

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