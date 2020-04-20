Путину доложили о разработке вакцины от коронавируса

Президент заслушал доклады экспертов

За сутки в России зафиксировано 4268 заболевших, это почти на 1800 меньше чем накануне. Согласно сводке оперативного штаба, скончались 44 человека, 155 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За весь период выявлено более 47 тысяч человек с диагнозом COVID-19, из них почти 3 с половиной тысячи уже вылечились. Роспотребнадзор сообщает: проведено свыше двух миллионов лабораторных исследований, 103 тысячи - за минувший день. Под наблюдением медиков остаются 135 тысяч человек.

Задачи первого этапа борьбы с коронавирусной инфекцией в нашей стране, в целом, удаётся решать. Об этом говорят на совещании президента со специалистами - проходит оно в формате видеоконференции. Впрочем, останавливаться на достигнутом пока рано, подчёркивает Путин.

"Выводы подтверждают, что нам в целом удаётся решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить её распространение. Как говорят специалисты, то есть вы и ваши коллеги, - пик заболеваемости ещё впереди. И теперь нам нужно сделать всё, чтобы сгладить этот пик и сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число заражений", - отметил Путин.

Случаи инфекции уже зарегистрированы во всех 85 субъектах Российской Федерации. Средний показатель по стране - 32 заражённых на 100 тысяч человек. Впрочем, за счёт профилактических мер, процесс всё же удаётся сдерживать. Активная работа сейчас ведётся по всем направлениям. Уже к концу этой недели будет полностью развёрнут дополнительный фонд медицинских коек во всех регионах. Главная задача - заранее проработать любые сценарии. Не забывая и о тех, кто сейчас находится на передовой и борется с коронавирусом - о врачах.

"Подчеркну, для медицинских работников, а буквально каждый из них сейчас на счету, должна быть обеспечена повышенная и надёжная защита от заражения. С заражением и болезнью может столкнуться каждый и очень важно, чтобы у медицинских работников были заранее готовы алгоритмы действия для эффективной помощи людям, причём всех возрастов, пациентам с сопутствующими хроническими заболеваниями", - отметил Путин.

За ситуацией распространения коронавируса сейчас следят не только в Москве и Московской области, но и в остальных субъектах. По словам Татьяны Голиковой, регионы по темпам распространения инфекции отстают от столицы в среднем на две-три недели. И пускать ситуацию на самотёк ни в коем случае нельзя. Президент интересуется: насколько удаётся сохранять повышенную готовность всех систем страны. В России уже проведено свыше двух миллионов тестов. По этому показателю мы вышли на второе место в мире после Китая.

Сейчас важно работать на опережение и заранее выявлять контактные группы и очаги заболевания. Пример столицы, где жители серьёзно отнеслись к рекомендациям властей остаться дома и соблюдать режим самоизоляции, должен быть перенесён и на другие регионы. Именно такие жёсткие меры вместе со своевременной диагностикой и позволили сделать так, что сейчас столичная система здравоохранения грамотно распределяет силы и ресурсы между всеми пациентами. В результате раннего выявления и, следовательно, раннего старта лечения - потенциально снижается количество тяжело больных пациентов. В Москве ситуацию удалось стабилизировать на уровне 1000-1300 человек в сутки. Взрывного роста нет.

"Вы поручили кратно увеличить количество тестов, сделать эту систему более открытой. Что и происходит, когда количество тестов на коронавирус проводится не только узковедомственными лабораториями, но и региональными и частными лабораториями. В результате количество тестов значительно выросло. Был период, когда они были не очень качественными, сегодня качество выросло практически в половину. И охват увеличился. Соответственно и выявляемость тех, кто заболел коронавирусом. Это одно направление. И второе, не менее важное. Мы начали диагностировать не только по лабораторным исследованиям, но и по клинической картине, по подозрениям на ковидную пневмонию через КТ, компьютерную томографию", - рассказал Сергей Собянин.

Московские клиники переводят на профиль лечения коронавирусной инфекции. Сергей Собянин подчеркнул, что необходимости вводить весь коечный фонд нет. За последние две недели сложилась чёткая система борьбы с COVID-19: быстрая и своевременная диагностика, изолирование групп риска и амбулаторное и стационарное лечение.

"На прошлой неделе я ввёл дополнительные меры льгот для доноров, которые сдают кровь, как раз те больные, которые уже переболели и у которых есть, соответственно, иммунитет к этой болезни. Это тоже важная мера. Пока ещё непонятно, насколько она эффективна, но мы запас донорской крови, плазмы делаем, чтобы на будущее, если это сработает, чтобы у нас был уже запас для лечения больных. Ну и, конечно, ждём появления вакцины, потому что, что бы мы ни делали, мы понимаем, что побороть эту болезнь можно только при одном условии – это наличие эффективных лекарств и вакцины", - сообщил Собянин.

Возможность разработки вакцины от вируса широко обсуждали на совещании. Насколько её создание возможно в нынешних условиях - интересуется президент.

"Я хорошо понимаю и отдаю себе отчёт, какой сложный и кропотливый научный поиск ведётся в этом направлении. Загадывать здесь трудно и невозможно. Ведь вакцина должна быть не только получена, должна быть доказана её эффективность и безопасность. Понимаю в этой связи, какая колоссальная ответственность за результат лежит на разработчиках. Тем не менее, прошу вас высказать мнение о возможных сроках разработки вакцины. Нам важно знать это сейчас, чтобы заранее зарезервировать и подготовить промышленные мощности. С тем, чтобы быстро запустить производство вакцины в нужных объёмах", - отметил Путин.

По словам ученых и специалистов-вирусологов, это будет скорее не одна вакцина, а целый комплекс. О сроках говорить пока рано, но работа ведётся без перерыва и не только в нашей стране. За океаном и в странах Европейского союза, а теперь и в России, помимо тестов на антитела, начали дополнительно проверять иммунитет: как именно он поведёт себя при встрече с коронавирусом.

Страна активно наращивает объёмы производства необходимых средств защиты. Бороться с вирусом помогает и международное сотрудничество: президент особо отметил совместные контракты с Соединёнными Штатами и Италией.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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