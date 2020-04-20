ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как во время карантина помогают семьям с небольшим доходом

22:28
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Запущены проекты по оказанию соцпомощи нуждающимся

Во многих регионах страны действует режим самоизоляции. И в это непростое время одна из приоритетных задач - поддержка семей с небольшими доходами. Так, в Пскове начали раздавать продуктовые наборы школьникам из малообеспеченных семей и со статусом ограниченных возможностей здоровья. В Башкирии подобная акция для малоимущих многодетных семей начнётся с 23 апреля. А в Пензенской области уже действует несколько проектов по оказанию соцпомощи нуждающимся.

Подробнее – в репортаже Екатерины Гоголевой

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Социальный работник доставил продуктовый набор в рамках акции
Социальный работник доставил продуктовый набор в рамках акции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.