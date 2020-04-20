Как во время карантина помогают семьям с небольшим доходом

Запущены проекты по оказанию соцпомощи нуждающимся

Во многих регионах страны действует режим самоизоляции. И в это непростое время одна из приоритетных задач - поддержка семей с небольшими доходами. Так, в Пскове начали раздавать продуктовые наборы школьникам из малообеспеченных семей и со статусом ограниченных возможностей здоровья. В Башкирии подобная акция для малоимущих многодетных семей начнётся с 23 апреля. А в Пензенской области уже действует несколько проектов по оказанию соцпомощи нуждающимся.

Подробнее – в репортаже Екатерины Гоголевой

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