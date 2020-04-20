На Камчатке активизировался вулкан. Для кого он опасен?

К подножию вулкана в понедельник отправилась группа ученых

На Камчатке активизировался вулкан Ключевской. Над ним поднялся огромный столб пепла. А из жерла вулкана потоками извергается лава. Для авиации на полуострове установлен "оранжевый" уровень опасности, означающий, что вулкан в любое время может произвести новые выбросы пепла - а это представляет угрозу для самолетов.

За этим фантастическим свечением следить лучше издалека. Ключевской вулкан на Камчатке сейчас - как огромная огненная река. Кромка кратера обрушилась и из жерла на склон потекли мощные потоки лавы. А буквально сегодня Ключевской выбросил столб пепла на высоту пять километров. Действующими вулканами на полуострове вроде бы никого не удивишь - сейчас их сразу два. Но специалисты, наблюдающие за Ключевским, тем не менее забеспокоились.

За поведением Ключевского сейчас следят постоянно - со спутников, и с земли - сегодня туда отправилась специальная группа ученых. Этот вулкан называют - сверхактивный красавец-гигант. Он самый большой в Евразии. Высота - почти пять тысяч метров. Возраст - семь тысяч лет. Извержения Ключевского описаны еще в 1737 году. А с 1935-го за ним ведутся постоянные наблюдения. Последний раз он проявлял активность в 2016-ом - извержения тогда длились почти девять месяцев. На этот раз признаки жизни вулканологи зарегистрировали в ноябре. Долго фиксировали лишь незначительные выбросы - на высоту до 100 метров над кратером. В феврале же кратер стал интенсивно заполняться лавой, и в результате это привело к мощному извержению. А повторные взрывы - утверждают вулканологи - могут произойти в любой момент.

Для авиации тем не менее установили оранжевый код опасности. Снижение активности Ключевского, по прогнозам специалистов, произойдет не раньше, чем через два месяца. Впрочем, ученые считают - будет лучше, если вулкан продолжит свою "работу". Во-первых, таким образом он сам "разгружается" и становится менее опасен. А во-вторых, дает много нового материала для научных исследований.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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