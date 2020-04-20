Рекордное падение: цена нефти опустилась ниже 8 долларов за баррель

Такой показатель зафиксирован впервые в истории

Рекордное падение цены на нефть марки WTI зафиксировано на лондонской бирже. Стоимость майских фьючерсов рухнула сразу на 57% - до 7,85 долларов за баррель. Таких цен на черное золото этого сорта не было никогда в истории.

Стоимость барреля того же сорта WTI с поставкой в июне опустилась не так драматично - всего на 9,9% - и составила 22,6 доллара. Нефть марки Brent подешевела на 5,3% - до 26,58 доллара за баррель.

На Московской бирже тем временем курс рубля снизился по отношению к доллару и евро. Европейская валюта оценивалась в 81,12 рубля, доллар США – 74,6 рубля, передает ТАСС.

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