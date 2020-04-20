Доктор Мясников заявил о заражении коронавирусом

Болезнь протекала бессимптомно

Доктор Александр Мясников рассказал, как заразился COVID-19. Официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом заявил, что его тест на антитела к инфекции дал положительный результат.

Мясников предполагает, что он заразился и переболел во время недавней поездки на Филиппины. "Оказывается, я переболел этим COVID-19. Я даже знаю, когда... Ну, я помню, я кашлял, это было во время моего путешествия на Филиппины этой зимой", - сказал доктор в эфире телеканала "Россия-1".

Хотя, вполне возможно, болезнь прошла и вовсе незаметно, отметил Мясников. По словам врача, в большинстве случаев коронавирус протекает бессимптомно. Медик считает, что самое страшное в этой эпидемии вовсе не COVID-19, а вирус страха.

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России на 20 апреля зафиксирован 47 121 случай заражения. 405 пациентов умерли, выздоровели 3 446 человек. В мире с начала пандемии заразились COVID-19 более 2,3 миллиона человек, сконгчались около 160 тысяч.

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