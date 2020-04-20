Скворцова: большинство заразившихся COVID-19 переносят его без симптомов

К сожалению, встречаются и очень тяжелые случаи

Коронавирус нового типа менее заразен, чем другие вирусы. Большинство инфицированных переносят заболевание в легкой форме - либо же вовсе без симптомов. Однако в 15% случаев болезнб протекает очень тяжело, рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

По словам Скворцовой, очень тяжелые пациенты, которые попадают в стационар – с полиорганной недостаточностью. Вирус поражает не только легкие, но и частично печень, а также почки и миокард.

И все же, у подавляющего большинства заразившихся болезнь протекает легко. "Вирус контагиозен, но менее контагиозен, чем другие вирусы. 45% - бессимптомные случаи заражения, 30% - проходит как обычный ОРВИ", - сказала глава ФМБА в эфире Первого канала.

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