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Российским врачам разрешат приватизировать служебное жилье

21:28
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Отработать за него надо будет 5 лет

Медицинским работникам разрешат приватизировать служебные квартиры – при условии, что они отработают в этих учреждениях пять лет. Законопроект внесен в Госдуму группой сенаторов Совета Федерации. По мнению авторов документа, такая мера позволит сократить дефицит врачей, оказывающих первичную помощь, а также узких специалистов.
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"При этом на медицинского работника предлагается возложить обязанность отработать в медицинской организации… в течение пяти лет с момента приватизации в его пользу служебного жилого помещения",- сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Как сказано в тексте, опубликованном в думской электронной базе, право принимать решение о передаче в собственность медицинским работникам служебных жилых помещений предоставят федеральным, региональным органам власти, а также органам местного самоуправления.

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